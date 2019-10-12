تراجع كبير في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 674 جنيهاً

الموجز
شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم السبت 12 أكتوبر 2019، تراجعاً كبيراً خلال التعاملات، حيث بلغت قيمة التراجع نحو 10 جنيهات للجرام الواحد.
وسجل ذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشاراً في الأسواق المحلية، نحو 674 جنيهاً للجرام الواحد.
كما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 770 جنيهًا، وعيار 18 نحو 578 جنيهًا.
وتراجع سعر الجنيه الذهب نحو 64 جنيهًا ليسجل 5,392 جنيهًا، وبلغ سعر الأوقية والأونصة عند 23,956 جنيهًا .
يشار إلى أن أسعار الذهب شهدت حالة من عدم الثبات منذ بداية شهر أكتوبر 2019 .
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