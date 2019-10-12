شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. 19 جنيها من المزرعة والبلدى بـ 29 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 12- 10 - 2019 استقرارا فى الأسواق، حسب التسعيرة المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

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وكشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة تسجل 19 - 20 جنيها، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 22 و 24 جنيها للكيلو حسب المنطقة.

وأضاف، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة 29 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين 33 و 34 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 7 و 8 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض عند 32 جنيها للكرتونة وتباع للمستهلك بين37 و 38 جنيها.