وزارة الاتصالات: نسبة الأشغال بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط وصلت 80%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن نسبة الأشغال بالمنطقة التكنولوجية باسيوط و المقدرة بالمتر المربع لجهات غير حكومية وصلت إلى 80%، فيما بلغت نسبة الأشغال بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب الي 68%. واضاف المصدر في تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى تركيز الوزارة على تحويل حزء منها الي مراكز اتصال في المقام الأول، و تسخير تلك المناطق لخلق فرص عمل مشيرا الي تطوير كبير في المنطقة التكنولوجية ببني سويف أيضا. Advertisements وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، 4 مناطق تكنولوجية خلال الثلاث أعوام الماضية، وهم برج العرب وأسيوط والسادات وبنى سويف. ويأتى إطلاق شركة "واحات السيليكون" للمناطق التكنولوجية كشركة مساهمة مصرية طبقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، بناءً على شراكة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ وإنشاء مبانى ومناطق تكنولوجية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقديم الخدمات اللوجستية وإقامة مشروعات البنية التحتية والتكنولوجية المطلوبة لتنمية هذه المناطق.

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