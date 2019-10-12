شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. بدء حجز وحدات المرحلة الخامسة لمشروع جنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ غدا الموقع الخاص بحجز وحدات مشروع جنه للإسكان الفاخر " https://www.hdb-reservation.com/hdb/project/22/details" ، ولمدة يوم .

وكانت وزارة الإسكان، قد أعلنت عن طرح مرحلة جديدة من مشروع ،"JANNA" للإسكان الفاخر، وتتضمن المرحلة الجديدة من مشروع جنة مدن "6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة" بينما تتوزع الوحدات المطروحة بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، بمدن (6 أكتوبر – العبور – بدر – القاهرة الجديدة – المنيا الجديدة – المنصورة الجديدة – غرب قنا).

وحول شروط الحجز، قال المهندس طارق السباعى، نائب وزير الإسكان، للشئون العقارية والتجارية، أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، ولم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد اسرته (الزوج والزوجة والأولاد القصر) الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، لافتا إلى أنه يحق للأسرة الواحدة التقدم لحجز أكثر من وحدة.

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وتابع يسدد العميل 100 ألف جنيه مقدم الحجز بالاضافة إلى 500 جنيه مصروفات تسجيل، دفعة واحدة، وحول نظام السداد، يتم استكمال سداد 10% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و5.0 % لصالح مجلس الأمناء، من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز، وسداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة خلال 6 شهور من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني، وسداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.