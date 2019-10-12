النفط يرتفع.. وتوقعات الطلب تقلص المكاسب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2%، أمس الجمعة؛ بعدما تعرضت ناقلة نفط إيرانية لضربتين صاروخيتين مفترضتين قبالة سواحل السعودية، ما أثار مخاوف جديدة بشأن إمدادات الخام في منطقة الخليج، قبل أن تقلص تقديرات وكالة الطاقة الدولية للطلب على الخام من مكاسبها.

وعاد سعر نفط خام برنت للارتفاع بنسبة 2,3% ليصل إلى 60,46 دولار للبرميل، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس المتوسط 2,1% عند 54,69 دولار للبرميل.

وتراجع المؤشران بشكل طفيف لاحقاً؛ لكن مخاوف المستثمرين لم تتبدد؛ إذ يأتي الانفجاران بعد أسابيع فقط من تعرّض منشأتين نفطيتين في السعودية تابعتين لمجموعة «أرامكو» إلى هجمات تسببت بخفض الإنتاج العالمي للنفط بنسبة 5%، وهو ما دفع أسعار الخام للارتفاع بشكل قياسي.

ومن جهتها، قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس الجمعة، إن أسواق النفط العالمية تعافت سريعاً من هجمات على منشأتي نفط في السعودية الشهر الماضي، حتى أنها تواجه فائضاً في الإمدادات في العام القادم مع تباطؤ الطلب العالمي.

وقالت وكالة الطاقة: إن السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، عززت الإنتاج مجدداً بوتيرة سريعة بعد أكبر توقف منفرد للإمدادات العالمية في التاريخ الحديث.

(وكالات)