«الموارد البشرية» تدعم مشاريع المواطنين في القطاع الخاص

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أبرمت وزارة الموارد البشرية والتوطين مذكرتي تفاهم مع كل من «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، و«بنك الإمارات دبي الوطني» بشأن تعزيز التعاون في برنامج «أبشر».

ووقع على مذكرتي التفاهم محمد صقر النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة، وهشام القاسم نائب رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، كما وقعت فريدة آل علي وكيل الوزارة المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية، وعبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي ل«مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع».

ويوفر برنامج «أبشر» أكثر من 800 عرض وخصم حصري للمواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص، تقدمها جهات حكومية وخاصة شركاء في المبادرة.

وقالت فريدة آل علي: إن توقيع مذكرتي التفاهم يأتي في إطار حرص الوزارة على توسيع قاعدة شركاء «أبشر» بما يزيد من الامتيازات النوعية والحصرية للمواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص، للمساهمة في تحفيز الموارد البشرية الوطنية؛ للالتحاق بالعمل في مؤسسات القطاع الخاص.

وحول مذكرة التفاهم الموقعة مع «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع» أوضحت: إنها تهدف إلى تشجيع رواد الأعمال من الأعضاء المسجلين لدى المؤسسة؛ للتسجيل في برنامج «أبشر» كشركات داعمة للبرنامج؛ من أجل تقديم العروض والمزايا الخاصة والحصرية للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص.

وأضافت فريدة آل علي: إن الوزارة ستعمل بالتعاون مع المؤسسة على تقديم التسهيلات والمعلومات اللازمة؛ من أجل تيسير عملية تسجيل أعضاء المؤسسة في برنامج «أبشر»، فضلاً عن توفير الدعاية المناسبة لهم، وإعطائهم الأولوية في الاستجابة لاحتياجاتهم ذات الصلة.

وقالت: إن مذكرة التفاهم الموقعة مع «بنك الإمارات دبي الوطني» تتضمن تعزيز التعاون في مجال تبادل وترويج الخدمات والمزايا التي يقدمها كل طرف لعملائه؛ عبر برنامج «أبشر» الخاص بالوزارة، ومنصة «Liv.» التابعة للبنك، وهو الأمر الذي يعزز من جهود الوزارة؛ الرامية إلى دعم وتمكين المواطنين العاملين في القطاع الخاص.