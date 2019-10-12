الأسهم تستعيد مكاسبها الأسبوعية بدعم الأجانب والمؤسسات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

استعادت الأسهم المحلية مكاسبها الأسبوعية على وقع مشتريات أجنبية ومؤسساتية، وبدعم من «القيادية» في البنوك، و«العقار»، بالرغم من السيولة المتحفظة نسبياً في ظل الترقب الحاصل لنتائج الشركات؛ وذلك لتحديد الاتجاهات الاستثمارية في الأسواق.

وصعد مؤشر سوق دبي في أسبوع بنسبة 1.8%، مدفوعاً ب«دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني» و«إعمار العقارية»، و«أرابتك»، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.91%، بقيادة «أبوظبي الأول»، و«اتصالات»، و«الدار».

واستقطبت الأسهم سيولة أسبوعية بلغت 1.3 مليار درهم، منها 775.85 مليون درهم في دبي، و487.3 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم نحو مليار سهم، توزعت بواقع 895.16 مليون سهم في دبي، و177 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 18.4 ألف صفقة.

بلغ صافي استثمارات الأجانب (غير العرب) في أسبوع، نحو 162.3 مليون درهم محصلة شراء، منها 94.57 مليون درهم في أبوظبي، و67.7 مليون درهم في دبي، وتركزت مشترياتهم على: «الاتحاد العقارية»، و«أبوظبي الإسلامي»، و«الدار»، و«الإمارات دبي الوطني».

وضخت المحافظ الاستثمارية، خلال أسبوع، صافي استثمار بلغ 131.6 مليون درهم كمحصلة شرائية، منها 104.9 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و26.67 مليون درهم محصلة شراء في دبي.



ارتفاع أبوظبي



وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على مكاسب أسبوعية عند مستوى 5073.49 نقطة، مستفيداً من ارتفاعات أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والتأمين والسلع والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك 0.72% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.93%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.74%، فيما نزل «أبوظبي التجاري» 1.68%.

وزاد قطاع العقار بنسبة 6% نتيجة ارتفاع «الدار» بنسبة 6.53%، مقابل تراجع سهم «رأس الخيمة العقارية» 0.89%.

وصعد قطاع الاستثمار 1.3% مع ارتفاع سهم «الواحة كابيتال» 1.98%، في ظل استقرار «إشراق». كما ارتفع قطاع الاتصالات 0.86%؛ بعد ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وفي المقابل، انخفض قطاع الطاقة 1.3% بعد الضغوط على سهم «دانة غاز» الذي نزل 0.74%، و«أدنوك للتوزيع» 0.75%، و«طاقة» 5.3%.



صعود دبي

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بدوره، سجل مؤشر سوق دبي المالي صعوداً أسبوعياً عند 2810.46 نقطة؛ نتيجة ارتفاع أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والنقل.

وزاد قطاع البنوك بنسبة 2.35% بدعم من ارتفاع «دبي الإسلامي» 2.3% و«الإمارات دبي الوطني» 1.54% كما قفز «أملاك» بنسبة 31%.

كما ارتفع قطاع العقار بنحو 1% مع ارتفاع «إعمار العقارية»1.11%، و«الاتحاد العقارية» 3.33%، و«أرابتك»6.51%، و«ديار» 7.67%.

وصعد قطاع الاستثمار 0.7%؛ بفعل ارتفاع «سوق دبي المالي» 3.27%، في وقت استقر «دبي للاستثمار»، وتراجع «شعاع كابيتال» 0.53%.

وحصد قطاع النقل مكاسب بنسبة 3.5%؛ نتيجة مكاسب «العربية للطيران» 8.13%، و«أرامكس» 0.25%، و«الخليج للملاحة» 1.58%.



الأكثر تداولاً



وعلى صعيد تداولات سوق دبي الأسبوعية، احتل الصدارة سهم «الإمارات دبي الوطني»؛ بعد استقطابه سيولة بقيمة 89.5 مليون درهم، وأغلق سعره عند 13.15 درهم، تلاه سهم «أملاك» باستحواذه على سيولة قيمتها 88.4 مليون درهم، مغلقاً عند 0.507 درهم، ثم سهم «إعمار العقارية» بتداولات وصلت إلى 84.6 مليون درهم، وأقفل عند 4.55 درهم.

وكانت التداولات الأسبوعية الأكبر في سوق أبوظبي على سهم «أبوظبي الأول» بقيمة 95.15 مليون درهم، وأغلق سعره عند 15.22 درهم، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات بلغت 78.8 مليون درهم، مغلقاً عند 7.6 درهم، ثم سهم «الدار» بسيولة ب78 مليون درهم، مغلقاً عند 2.12 درهم.وسجل سهم «ريم للاستثمار» الارتفاع الأسبوعي الأكثر في أبوظبي، بنسبة 20.8% مغلقاً عند 21.26 درهم، تلاه «رأس الخيمة الوطنية للتأمين» بنسبة ارتفاع بلغت 14.97% مغلقاً عند 2.15 درهم، ثم سهم «بنك أم القيوين الوطني» بصعوده 10.53% وإغلاقه عند 2.1 درهم.

وكان أكبر الخاسرين سهم «أبوظبي لبناء السفن»، ونزل بنسبة 17.83% ليغلق عند 1.89 درهم، تلاه سهم «البنك التجاري الدولي» وهبط بنسبة 10.85 % عند 0.6 درهم، ثم سهم «أسمنت الخليج» الذي تراجع 10.34% إلى 0.65 درهم.

وفي سوق دبي، كان الارتفاع الأسبوعي الأكثر لسهم «أملاك»، تلاه في الصعود سهم «أجليتي» بنسبة 14.85% مغلقاً عند 7.04 درهم، ثم سهم «بنك المشرق» بارتفاعه 13.64% إلى 75 درهماً.

وبالعكس، جاء التراجع الأكثر من نصيب سهم «تكافل الإمارات» بنزوله 10.79% وإغلاقه عند 1.24 درهم، ثم سهم «دبي الوطنية للتأمين»، وهبط 9.09% إلى 4.1 درهم، ثم سهم «المصرف الخليجي التجاري»، منخفضاً 4.08% عند 0.47 درهم.



تداولات المستثمرين



وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات خلال أسبوع، اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 202 مليون درهم محصلة شراء، منها 39.75 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و162.3 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 202 مليون درهم محصلة بيع، منها 12.2 مليون درهم محصلة بيع العرب، و189.9 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.وفيما يتعلق بسوق دبي وحده، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 84 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 16.26 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و67.7 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 84 مليون درهم محصلة بيع، منها 10.45 مليون درهم محصلة بيع العرب، و73.5 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق أبوظبي، جاء التوجه الشرائي للمستثمرين الخليجيين والأجانب كذلك، وبصافي استثمار بلغ 118 مليون درهم محصلة شراء، منها 23.5 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و94.5 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 118 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 1.7 مليون درهم محصلة بيع العرب، و116.3 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم الأسبوعية، على أسهم شركات: «الاتحاد العقارية»، و«أبوظبي الإسلامي»، و«الدار»، و«الإمارات دبي الوطني»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات: «سوق دبي المالي»، و«ديار»، و«إعمار للتطوير»، و«أبوظبي التجاري».وضخت المحافظ الاستثمارية خلال أسبوع، صافي استثمار بلغ 131.6 مليون درهم كمحصلة شرائية، منها 104.9 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و26.67 مليون درهم محصلة شراء في دبي.وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 131.6 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 104.9 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي، و26.67 مليون درهم محصلة بيع في دبي.