شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي» الأمريكي يشتري أذون خزانة بـ 60 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، أمس الجمعة، إنه سيبدأ شراء أذون خزانة بنحو 60 مليار دولار شهرياً، لضمان «احتياطيات وفيرة» في النظام المصرفي، وهو برنامج سيستمر على الأقل حتى الربع الثاني من 2020.
والبرنامج هو رد على اضطرابات مؤخراً في أسواق التمويل القصير الأجل دفعت سعر فائدة الأموال الاتحادية إلى ذروة نطاقه المستهدف، واعتبر مجلس الاحتياطي هذه الخطوة إجراء «فنياً»، وليست تغييراً في «موقف» السياسة النقدية.(رويترز)
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