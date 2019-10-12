الإمارات تفتتح أكبر محطة طاقة رياح واسعة النطاق غربي البلقان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فويفودينا: ”الخليج 365”

أعلن ائتلاف شركات تقوده شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، التابعة لشركة «مبادلة للاستثمار»، أمس، عن افتتاح محطة «شيبوك 1»، أكبر محطة طاقة رياح تجارية على مستوى المرافق الخدمية في صربيا، ومنطقة غربي البلقان.

وحضر مراسم افتتاح المشروع البالغة كُلفته حوالي 300 مليون يورو، ألكسندر فوسيتش، رئيس جمهورية صربيا، وألكسندر أنتيتش وزير المناجم والطاقة الصربي، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، ومبارك سعيد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى صربيا، وخالد القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة «مبادلة للاستثمار»، إلى جانب حشد من المسؤولين رفيعي المستوى من صربيا والإمارات.

تم إنشاء محطة «شيبوك 1» على مساحة قدرها 37 كم مربع في إقليم فويفودينا، والذي يبعد حوالي 50 كيلومتراً عن العاصمة بلجراد. وتضم المحطة، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 158 ميجاواط، 57 توربين رياح من نوع (2.75-125) التي تنتجها شركة «جنرال إلكتريك للطاقة المتجددة»، وستلبي احتياجات حوالي 113 ألف منزل من الكهرباء النظيفة والمستدامة، فضلاً عن الحد من انبعاث 370 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل زراعة 6 ملايين شجرة.

تحول الطاقة

قال الدكتور ثاني الزيودي: إن تنويع مصادر الطاقة والتوسع في الاعتماد على المتجددة منها بات الخيار المفضل لدول ومناطق عدة حول العالم في ظل ما يواجهه العالم حالياً من تحديات تغير المناخ؛ حيث بلغ حجم الاستثمار في الطاقة المتجددة خلال عام 2018 فحسب 309 مليارات دولار، وخلال العام نفسه دخلت للخدمة 171 جيجاواط من الطاقة عبر المصادر المتجددة، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تعد واحدة من أهم الدول الداعمة لهذا التنوع في مصادر إنتاج الطاقة؛ إذ تبلغ قدرة مشاريع الطاقة المتجددة قيد الخدمة والجاري الانتهاء منها حالياً 11.4 جيجاواط، 8.4 منها داخل الدولة، و3 جيجاواط استثمارات في دول عدة حول العالم.

وثمّن الدور البارز الذي تلعبه شركة «مصدر» في دعم وتعزيز مسيرة تحول الطاقة عالمياً، وبناء مستقبل تمثل الطاقة المتجددة فيه العنصر الأهم في مزيج الطاقة في دولة الإمارات وخارجها.

نقلة كبيرة

قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة «مصدر»: تنفيذاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز نهج التعاون البنّاء؛ والهادف إلى تحقيق المصالح المتبادلة، يشكل افتتاح «محطة شيبوك 1» خطوة مهمة ضمن علاقات الشراكة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا، كما يجسّد هذا المشروع نقلة كبيرة في مجال الطاقة المتجددة في منطقة البلقان.

وأضاف: تلتزم «مصدر» منذ تأسيسها قبل عقد من الزمن بترسيخ الدور الرائد لدولة الإمارات في مجال الطاقة؛ وذلك من خلال النهوض بقطاع الطاقة النظيفة، وتطوير حلول مبتكرة ومستدامة؛ لتلبية الطلب على الطاقة في مختلف أنحاء العالم. ونشهد اليوم إحدى ثمار هذه الجهود؛ من خلال افتتاح محطة «شيبوك 1» لطاقة الرياح، التي تعد الأكبر من نوعها في منطقة غرب البلقان، وأود أن أشكر كل من ساهم في إنجاز هذا المشروع المتميز ونتطلع إلى مزيد من التعاون في المستقبل.

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أكبر محطة تجارية

وأعرب محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» عن سعادته بالتعاون مع الحكومة الصربية، والمساهمين في شركة «تيسلا للرياح» وفريق المشروع، والجهات المقرضة، والمقاولين، وغيرهم العديد من الشركاء الذين ساهموا في إنشاء أكبر محطة طاقة رياح تجارية على مستوى المرافق الخدمية في غرب البلقان.

وقال الرمحي: تعكس محطة «شيبوك 1» مدى التزام وإصرار صربيا على تحقيق طموحاتها طويلة الأمد فيما يخص تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة وتحديث قطاع الطاقة، كما أنها تجسد استثماراً مجدياً؛ لتعزيز أمن الطاقة في البلاد.

وأضاف: لقد أثمر تعاوننا المشترك عن إنجاز مشروع تميّز بتصميم هندسي متطور، وساهم في توفير العديد من فرص العمل، وفي تطوير البنية التحتية. وإضافة إلى ذلك، فقد كانت شركتنا من الجهات الاستثمارية التي ساهمت في تأسيس قطاع الطاقة المتجددة في صربيا، وهي خطوة ستمهد الطريق أمام تطوير المزيد من المشاريع في هذا المجال مستقبلاً.

400 وظيفة

وستدعم المحطة أهداف صربيا بإنتاج 27% من احتياجاتها من الطاقة المحلية عبر مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، مما يقلل من اعتمادها على محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم. وقد ساهم إنشاء محطة «شيبوك 1» في توفير ما يصل إلى 400 وظيفة محلية أثناء عمليات البناء، وشق 50 كيلومتراً من الطرق الجديدة.

وقال كاي رينتالا، مدير عام مجموعة «تاليري إنرجيا»: لقد استثمر صندوق «تاليري لطاقة الرياح» في تطوير محطة «شيبوك 1، بالتعاون مع شركائنا في«مصدر» و«البنك الألماني للتنمية»، ونحن فخورون بإنجاز هذا المشروع الذي تم تنفيذه وفقاً للميزانية الموضوعة وقبل الموعد المحدد لبدء التشغيل.

من جهته، قال توران كاجلايان، مدير أول في البنك الألماني للتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا الوسطى وآسيا: يعد تمويل مشاريع الطاقة المتجددة من المجالات المهمة التي يركز عليها البنك الألماني للتنمية. ونحن سعداء بالتعاون مع شركائنا في دعم مشروع محطة «شيبوك 1» الذي يمثل استثماراً رائداً سوف يساهم في تعزيز توليد الطاقة المستدامة، وتنويع مصادر الطاقة في صربيا. وسوف تساهم المحطة وما رافقها من توسع في البنية التحتية وإطلاق البرامج المجتمعية المحلية في دعم النمو الاقتصادي في صربيا، كما سيكون لذلك تأثيره الإيجابي على التنمية الاقتصادي في المنطقة.

وعبّر بيتر ويلس، الرئيس التنفيذي لقطاع طاقة الرياح البرية في أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، جنرال إلكتريك، عن سعادته بتدشين محطة طاقة الرياح شيبوك 1، مؤكداً أن تنفيذ هذا المشروع منح الفرصة ل «جنرال إلكتريك» لإظهار خبرتها في مجالات الهندسة والمشتريات والبناء، وتوسيع شراكاتها الراسخة مع صربيا. وقال: إننا فخورون بالمساهمة بشكل كبير في تحقيق أهداف الطاقة المتجددة في صربيا.



شراكة دولية

تولت شركة «فيتروإلكترانا بالكانا» (دبليو إي بي جي) مهمة تطوير المحطة، وهي شركة صربية مملوكة بالكامل من قبل شركة «تيسلا للرياح» التي تبلغ حصة شركة «مصدر» فيها 60% ومجموعة «تاليري سولار ويند» 30% و«البنك الألماني للتنمية» 10%. وقد نالت المحطة جائزة «صفقة العام في صربيا»؛ وذلك ضمن جوائز القطاع القانوني في أوروبا الوسطى 2018، وجائزة «صفقة العام لمشروع طاقة رياح برية في أوروبا» ضمن جوائز «آي جيه جلوبال الأوروبية» 2019.