11 مليار دولار تدفقات لصناديـق السندات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش، إن ما إجماليه 11 مليار دولار تدفق إلى صناديق السندات في أسبوع حتى يوم الأربعاء، في الوقت الذي باع فيه المستثمرون الأسهم، في ظل حالة من الحذر بوول ستريت.

وقال البنك استناداً إلى بيانات إي.بي.إف.آر: «سحب المستثمرون 9.8 مليار دولار من صناديق الأسهم خلال الأسبوع، إذ إنهم ما زالوا يتوخون الحذر في مواجهة تراجع عالمي تكتنفه الضبابية، ناجم عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتهديد بمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وخطر الركود». وتأثرت صناديق الأسهم الأمريكية سلباً بنزوح «معتدل» للتدفقات بمقدار 6.2 مليار دولار. (رويترز)