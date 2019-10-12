«الشارقة للابتكار» يُمكن السيدات من الاستثمار في التكنولوجيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أطلق «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار» وبالتنسيق والتعاون مع «مجلس سيدات أعمال الشارقة»، «الباقة الابتكارية الخاصة بالسيدات»؛ كمبادرة لتشجيع السيدات على الانخراط والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار؛ وذلك من خلال استحداثه لباقة خاصة بسيدات الأعمال المبتكرات؛ لتأسيس شركات في القطاعات التقنية المختلفة؛ إذ ستساعد هذه الباقة السيدات من الحصول على رخصة أعمال، تمكنهن من مزاولة الأنشطة الاستثمارية، ودخول عالم الأعمال التقنية، مقابل رسوم رمزية.

وتوفر هذه الباقة مزايا خدمات القيمة المضافة، والتي تشمل رسوم التسجيل والترخيص، ورسوم الخدمات وضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى الاستفادة من ميزات ردهة المبدعين الخاصة بالمجمع، وتلقي الدعوات الخاصة للفعاليات رفيعة المستوى وخدمات دعم الأعمال، وكافة الميزات الأخرى التي يوفرها المجمع للمستثمرين.

وأعرب حسين المحمودي الرئيس التنفيذي ل«مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار» عن سعادته بإطلاق هذه المبادرة، والتي تعد ترجمةً واضحةً لالتزامنا نحو تشجيع المرأة ودعمها؛ للانخراط في الاستثمار التقني؛ من خلال دعم منظومة البحث والتطوير، وتحويله إلى أنشطة استثمارية تعود عليها بالنفع الكبير، وتغيير النظرة الاستثمارية التقليدية؛ لمواكبة كل ما هو جديد وأفضل وملائم لها؛ لتحقيق طموحها في مجال ريادة الأعمال، وهذا يؤكد التزام المجمع بدعم السيدات في تأسيس أعمالهن في «مجمع الشارقة للابتكار» وتقديم كافة التسهيلات الممكنة. وأكد المحمودي،استراتيجية المجمع التي تترجم الدور الرائد لدولة الإمارات في تمكين المرأة اقتصادياً؛ من خلال التركيز على دعم كافة الأعمال والنشاطات الاستثمارية الخاصة بالمرأة، وخاصة تلك الاستثمارات المتعلقة بأنشطة البحث والتطوير والمشاريع التكنولوجية الابتكارية.

وأكد المحمودي نهج المجمع نحو مواصلة تطوير الحوافز الاستثمارية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، وأحدث التقنيات المبتكرة، وتوفير بنية تحتية متكاملة من شأنها استقطاب المزيد من الاستثمارات الأوروبية البحثية والابتكارية، وتشجيعها على التوسع في المنطقة؛ عبر بوابة «مجمع الشارقة للابتكار» كنقطة انطلاق لها، بقوله: إذ نعمل من خلال التواصل الدائم والمباشر مع المستثمرين المحتملين في كافة أنحاء العالم على تعزيز ثقتهم بمفهوم الاستثمار الآمن الذي يتمتع به المجمع متمثلاً بالدعم الكبير الذي نقدمه لهم، ومساعدتهم على تحقيق أعلى معدلات النجاح والنمو؛ عبر باقة مميزة من الخدمات والتسهيلات اللوجستية وغيرها من مرونة القوانين والإجراءات التي تسهل عليهم ممارسة أعمالهم، والوصول على عملائهم وزبائنهم في كافة الأسواق العالمية.