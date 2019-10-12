شكرا لقرائتكم خبر عن البندقية.. المدينة العائمة على الرومانسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مع المباني التاريخية والقنوات الرائعة والمشاهد الجميلة، تمثل مدينة البندقية أو «فينيسيا» إحدى المدن الأكثر شهرة في إيطاليا، ليس فقط بفضل ما تتمتع به من معالم سياحية لا تقارن؛ لكن لما تتميز به هذه المدينة من سحر ومذاق خاص يجعلها مختلفة عن بقية المدن الإيطالية الأخرى؛ حيث تتكون هذه المدينة العائمة من 117 جزيرة صغيرة تفصلها القنوات، وترتبط بالجسور التي تمتاز بالطابع الرومانسي والإطلالة المذهلة، لاسيما عند غروب الشمس.

خلال العصور الوسطى والنهضة الإيطالية، كانت البندقية معقلاً قوياً للغاية، وكانت تعد مركزاً مالياً وعسكرياً كبيراً. علاوة على ذلك، كانت المكان الذي شهد تطوراً ثقافياً وفنياً كبيراً، وشهرة في جميع أنحاء العالم. واليوم، لا تزال البندقية تعد مركزاً اقتصادياً مهماً، كما أنها تعد واحدة من أكثر المدن شعبية في مجال السياحة في العالم؛ حيث تستقطب المعالم السياحية؛ مثل: كنيسة القديس مرقس، والقناة الكبرى لملايين الزائرين إلى هذه المدينة الرائعة.

وكان اسم «فينسيا» يستخدم في بداية الأمر؛ للإشارة إلى جميع أراضي الإقليم قبل فترة الحكم الروماني، ويظهر ذلك في التقسيم الإداري لإيطاليا في القرن السابع بعد الميلاد؛ حيث كانت تشكل هي وشبه جزيرة «استريا» جزءاً من إقليم «ريجو». هذا وقد استمر استخدام الاسم تحت الحكم البيزنطي الذي كان يطلق عليها اسم «فينيتيكا» أو باللاتيني «فينيتيا البحرية».

نشأت البندقية في عام 800 قبل الميلاد في بيئة نهرية تنتشر بها المستنقعات، ويعتقد أنه كانت هناك تجمعات بشرية منذ عصور ما قبل التاريخ؛ نظراً لغناها بالثروات؛ حيث كانت المدينة قائمة على الصيد البري والبحري. وكانت الحضارة في عصر ما قبل الحضارة الرومانية، أي في عهد الفينيقيين القدماء، راسخة بشكل جيد في منطقة شعبها يعتمد على صيد الأسماك، وإنتاج الملح والنقل البحري، وأنشطة أخرى ذات صلة بالتجارة. كما كانت المدينة مركزاً للاتصال التجاري الذي يربط المدينة بوسط وشمال أوروبا.

إن مدينة البندقية «فينسيا» أجمل مدن إيطاليا، وهي مفعمة بأجواء رومانسية جداً، وتضم العديد من المعالم التاريخية التي تروي تاريخ المدينة كما تضم العديد من الأماكن السياحية التي يحرص السياح على زيارتها من كافة بقاع الأرض، فضلاً عن أنها من أهم المراكز التجارية والصناعية. وفيما يلي عرض لأهم المعالم التاريخية والسياحية الموجودة في المدينة.

التجول بين القنوات المائية:



تشتهر البندقية بممراتها المائية الساحرة، وبقناة كبيرة تربط بين تلك الممرات وتصل إلى بحيرة فينيسيا؛ لذا، لا يمكن تفويت فرصة التجول عبر القنوات المائية، والتعرف إلى الأزقة التي تحتويها؛ من خلال رحلة بالقارب تنقلك إلى أجواء رومانسية ساحرة، وإلى القلب النابض لمدينة البندقية. وتحتوي البندقية على مئات القنوات التي تربط بين مختلف الجزر التي تشكل المدينة، وأكبرها هي قناة «جراندي»، فهذه القناة الضخمة أشبه بنهر، وتمتد من جانب واحد من البندقية إلى الآخر. وهناك أربعة جسور فقط تمتد عبر القناة الكبرى؛ حيث يتنقل السكان المحليون والسياح عموماً على طول القناة؛ للاستمتاع بروعة مشاهد المباني التي تصطف على طول القناة، ومشاهدة حركة المرور المائية المزدحمة في البندقية.



جسر ريالتو:



جسر ريالتو هو ممر رائع على قنوات مدينة البندقية، ويستحق الزيارة حقاً، ليس فقط لأنه يتيح لك إطلالة ممتعة على المنطقة؛ بل لأن هذا الجسر الحجري المترامي الأطراف يعد شاهداً على تاريخ المدينة لمدة 400 سنة، ولا يزال إلى اليوم يقدم أفضل عرض لغروب الشمس؛ لذلك لن تكتمل رحلتك إلى البندقية دون زيارته؛ لوكونه يعد واحداً من الجسور التي تمتد على القناة الكبرى المثيرة للإعجاب، فإن ريالتو الأكثر شهرة بين جسور مدينة البندقية؛ حيث يربط الجسر بين منطقتي «سان ماركو» و«سان بولو»، ويمتاز بروعة تصاميمه الجميلة وتناسقها.



جزيرة تورسيلو:



إذا كنت تبحث عن ملاذ هادئ في مدينة البندقية، فإن جزيرة «تورسيلو» توفر لك ذلك، فهي أقل ازدحاماً بكثير من المناطق الرئيسية في البندقية. ويمكنك خلال رحلتك إلى تلك الجزيرة السير عبر شوارعها الجميلة، واكتشاف معالمها السياحية الرائعة، علاوة على ذلك، يمكنك أيضاً زيارة متحف مخصص يعرض تاريخ هذه السلسلة من الجزر، مع مجموعة متنوعة من المحال التجارية والمطاعم.



قبة بلانيتاريو دي ميلانو:



من أشهر الأماكن السياحية في فينيسيا وهي أكبر قبة سماوية في إيطاليا، وتضم مسرحاً يقدم عروضاً فلكية تثقيفية تحاكي مشاهد النجوم والكواكب والأجسام السماوية.

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قصر دوكالي:



ولا تكتمل جولتك في فينيسا بدون استكشاف قصر دوكالي الذي تم إنشاؤه في القرن الرابع عشر ويتميز بأسلوبه المعماري على طراز العمارة القوطية النموذجية، وتم تحويل القصر إلى متحف لعرض أجمل التحف ولإقامة مجموعة من المعارض الفنية المختلفة هناك.



متحف كورير ومتحف الأكاديميا



وللشغوفين بحضارة وتاريخ البندقية، لا تترددوا بزيارة متحف كورير الذي يعد واحداً من أشهر المتاحف الموجودة في المدينة، ويضم العديد من الأعمال الفنية المختلفة. وكذلك يتخصص متحف الأكاديميا بعرض فنون البندقية ما قبل القرن التاسع عشر، من اللوحات والرسومات لكبار الفنانين والرسامين العالميين أمثال جيوفاني باتيستا تييبولو.



كاتدرائية القديس مرقس



تعد كاتدرائية القديس مرقس واحدة من أشهر المباني في مدينة البندقية، وهو عبارة عن مبنى معماري راقٍ صمد أمام اختبار الزمن منذ إنشائه في عام 1092 ويظل واحداً من أهم المباني الدينية في شمال إيطاليا. وكل جانب من جوانب هذه الكاتدرائية رائع، بداية من التفاصيل المزخرفة والمنحوتات والأعمال الفنية للواجهة الأمامية، إلى اللوحات الجدارية المرسومة بشكل جميل والأعمال الفنية البيزنطية في الداخل من السقف المقبب.



ليدو فينيزيا



عندما تزداد الحشود الصاخبة بشكل يفوق توقعاتك عند السفر إلى البندقية، توجه إلى جزيرة «ليدو فينيزيا»، فهذا الشريط الرملي على شاطئ البحر والذي يضم المنتجعات الفاخرة والتجمعات السكنية؛ سيمكنك من الاستمتاع بفترة ما بعد الظهر، كما أن الشارع الرئيسي للجزيرة يقودك إلى البحر الأدرياتيكي وهناك العديد من المحال التجارية والمطاعم وأماكن الإقامة المريحة.



قصر الدودج



كان القصر الأبيض الواقع على حافة ساحة القديس مرقس مقراً لحكومة جمهورية البندقية، ومقر الإقامة الرسمي لها؛ لكنه تعرض لحريق في القرن السادس عشر، الأمر الذي أدى إلى إعادة بنائه بشكل أكثر روعة، بما في ذلك الدرج الذهبي، ويحتوي على ثروة هائلة من المنحوتات الجميلة، واللوحات الرائعة. ويعد قصر دودج أحد أكثر المباني شهرة في البندقية، ويطل على القناة الكبرى.