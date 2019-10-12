«جرانفيا» 2020.. مقصورة داخلية فارهة تختصر متطلبات العائلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قامت الفطيم تويوتا بطرح مركبة جرانفيا الجديدة 2020 في الإمارات تلبية للطلب المتزايد على حافلات التنقل الحديثة الفاخرة. وتتسم المركبة بتصميمها الأنيق، ومقصورتها الداخلية المترفة، ومحركها القوي من ست أسطوانات على شكل حرف V سعة 3.5 لتر، إضافة إلى مزايا السلامة المتقدمة التي تشتمل عليها، بما يتيح للعملاء التنقل بمستويات مثالية من الراحة والاستمتاع برحلة سلسة تمنحهم الطمأنينة والثقة التامة. وتعد المركبة خياراً مثالياً للعائلات الكبيرة التي تحتاج إلى مساحة أكبر، وتجربة أكثر راحة وفخامة، كما تناسب أيضاً خدمات الليموزين والفنادق والشركات التي تبحث عن مستوى أعلى من الضيافة.

مع مقاعد لستة أشخاص، بما في ذلك أربعة مقاعد منفصلة ذات مساند لليدين، تتميز بتصميمها المريح، والتي تتوفر كميزة قياسية وتعد الأولى في فئتها، وتحتوي جرانفيا على إضاءة داخلية قابلة للتعديل، ولمسات خشبية ومعدنية فخمة، إلى جانب نظام تكييف هواء للقسم الخلفي من المقصورة الذي يضم جهازاً لتنقية الهواء من البكتيريا، والروائح غير المرغوبة، باستخدام تقنية الجزيئات متناهية الصغر «النانو». فيما تضم التقنيات المساعدة للسائق شاشة 4.2 بوصة، ووحدة معلومات ترفيهية 7.0 بوصة، ومقود متعدد الوظائف، ومرآة رقمية للرؤية الخلفية تضمن توفير رؤية واضحة، بغض النظر عن كمية الأمتعة الموجودة في الخلف.

وتتميز جرانيفا الجديدة بواجهتها الأمامية المذهلة، وهيكلها العريض بما يضمن مركز جاذبية منخفضاً، مع تصميم الزخارف المعدنية التي تمتد إلى الأسفل والتي تضفي عليها إطلالة منخفضة واثقة. وتوحي الواجهة الأمامية والشبك الأنيق ومصابيح LED

بهيئة تفيض بالقوة مع تصميم جريء تزينه لمسات من الكروم.

وتكمن قوة تويوتا جرانفيا في الضغط المرتفع داخل محرك البنزين المكون من ست أسطوانات على شكل حرف V

وبسعة 3.5 لتر الذي يعمل بتقنية الحقن المباشر، وتنتج عنه قوة تبلغ 278 حصاناً وعزم قدرة 351 نيوتن- متر، ومزود بناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات. وبفضل الإطار الصلب ودعامات ماكفرسون للتعليق الأمامي، وكذلك النظام الرباعي للوصلات الخاص بالتعليق الخلفي، تقدم جرانفيا مستويات ممتازة من التحكم والثبات، مع راحة أثناء الركوب، علاوة على مساحة واسعة يمكن أن تستوعب أربع حقائب جولف، إلى جانب ستة ركاب.

وتم تصميم جرانفيا الجديدة باستخدام مواد عالية المتانة والقوة لتوفير هيكل يجمع بين خفة الوزن وأقصى درجات الصلابة. وبهدف التخفيف من تأثير أي مخاطر قد يتعرض لها المشاة، تم تعزيز الواجهة الأمامية للمركبة بعوارض تعمل على امتصاص الطاقة الناتجة عن الاصطدام. وتضم المواصفات القياسية في الطراز الجديد كلًّا من نظام تحذير الفرملة الطارئة، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، وسائد هواء للسائق والركاب، وسائد هواء على مستوى الركبة، وكذلك وسائد هواء ستائرية. وتوفر الفطيم تويوتا مركبة جرانفيا 2020 طراز SE مع مقاعد مكسوة بالجلد، وكاميرا للرؤية الخلفية، ومثبت سرعة، وعجلات 17 بوصة، ومصابيح LED

، وحساسات لركن المركبة، إلى جانب نظام التحكم المساعد على المرتفعات.

وتأتي تويوتا جرانفيا بريميوم لتشتمل على معدات فاخرة إضافية، مثل مقاعد مبطنة مكسوة بالجلد، ومثبت سرعة متكيف، ونظام مراقبة الزوايا غير المرئية، والمساعدة على تغيير المسار، وكاميرا للرؤية المحيطية، ونظام تحذير ما قبل الاصطدام، إضافة إلى باب جانبي يعمل بالكهرباء.