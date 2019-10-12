4.2 مليار درهم محفظة «إي إف إس» في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تجاوزت محفظة مجموعة «إي إف إس» العالمية لإدارة المرافق 4.2 مليار درهم في العقود التراكمية لتغطي خدماتها مساحة أعمال تصل إلى 44 مليون متر مربع في جميع أنحاء مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط ولإفريقيا وجنوب آسيا، حيث تقدم المجموعة حلولاً شاملة لإدارة المرافق تتألف من أكثر من 75 خدمة من خلال قطاعات أعمال متخصصة مثل النفط والغاز، والخدمات المصرفية، والصناعية، والقطاع العام، وأماكن العمل المتكامل، والتعليم، وتجارة التجزئة والتطورات متعددة الاستخدامات. وقد أعلنت المجموعة عن فوزها بعقود تتخطى قيمتها 170 مليون درهم خلال عام 2019، وكان من أبرزها إبرام عقد مع شركة تي بي سي السعودية لتقديم خدمات ل 2714 مدرسة عبر المنطقة الغربية بالسعودية وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يعزز هذا المشروع مكانة إي إف إس التي تتخذ من الإمارات مقراً رئيسياً لأعمالها، لتتألف محفظة إي إف إس من عملاء بارزين ومرموقين من الجهات الحكومية وأكثر من 500 عميل من المؤسسات الخاصة.

وقال طارق شوهان، الرئيس التنفيذي للمجموعة: تواصل إي إف إس بناء مؤسسة مستدامة مع التركيز على رضا العملاء وإسعاد الموظفين للارتقاء بالناتج العام.