شكرا لقرائتكم خبر عن سهم «أبل» يرتفع لأعلى مستوى على الإطلاق والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع سهم «أبل» 1.7% خلال تعاملات أمس الجمعة ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق ويقود مكاسب «وول ستريت».

ويتجه السهم لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 3.2% حيث استفاد من التوقعات الإيجابية بشأن أدائه، خاصة بعد تقارير بأن الشركة طلبت زيادة إنتاج جهاز «آيفون 11» الجديد بنحو 10%.

وارتفع سهم «أبل» بنحو 1.7% إلى 234.07 دولار بعد أن سجل مستوى 234.40 دولار وهو رقم قياسي جديد.

وأدت هذه المكاسب إلى دفع القيمة السوقية للشركة الأمريكية إلى 1.057 تريليون دولار لتكون على مقربة من المركز الأول الذي تسيطر عليه مايكروسوفت ب1.074 تريليون دولار.

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