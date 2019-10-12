شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع التضخم في إسبانيا إلى أدنى معدلاته خلال ثلاث سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت بيانات اقتصادية، أمس الجمعة، تراجع معدل التضخم في إسبانيا، الشهر الماضي، إلى أدنى معدلاته، خلال أكثر من ثلاث سنوات، بالاتفاق مع تقديرات أولية.

وذكر مكتب الإحصاء الإسباني أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع في أيلول/‏سبتمبر الماضي بنسبة سنوية تبلغ 0.1% في أعقاب ارتفاعه 0.3% في آب/‏أغسطس.

وعلى أساس شهري، ظلت أسعار المستهلكين ثابتة في أيلول/‏سبتمبر مقابل انخفاض بنسبة 0.1% في الشهر السابق.

ووفق المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين المعمول به في منطقة اليورو، تراجع التضخم إلى 0.2% سنوياً.(د.ب.أ)

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