شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفرض رسوماً على واردات الحديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية، أمس الجمعة، إن الوزير عمرو نصار، أصدر قراراً بفرض رسوم وقائية نهائية متدرجة على واردات بعض منتجات الحديد والصلب لمدة ثلاث سنوات بنسبة 25% على حديد التسليح، و 16% على البليت (خام الحديد) مع تنفيذ القرار اعتباراً من اليوم السبت.

وأضافت الوزارة في بيان أن القرار «جاء نتيجة لتأكد سلطة التحقيق من وجود زيادة كبيرة في الواردات ألحقت ضرراً جسيما بالصناعة المحلية». (رويترز)

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