ترامب يشيد بتقدم مفاوضات التجارة.. وبكين تفتح قطاعها المالي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الوفدين الأمريكي والصيني واصلا محادثاتهما التجارية أمس الجمعة في البيت الأبيض، مشيراً إلى أن اليوم الأول من أحدث جولة في المفاوضات التجارية «مضى بشكل جيد حقاً»، فيما أعلنت الصين الجدول الزمني لانفتاح قطاعات العقود المستقبلية وصناديق الاستثمارات المشتركة وشركات السمسرة بالكامل أمام المستثمرين الأجانب في العام المقبل.

وشارك نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، ليو خه، في اليوم الأول من المحادثات إلى جانب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، وتجري المحادثات وسط توقعات بحدوث انفراجة عبر اتفاق جزئي، وأشار الرئيس في وقت سابق إلى أنه سيلتقي «ليو»..

وقال ترامب للصحفيين خارج البيت الأبيض أول أمس الخميس: «إنني بصدد أن أراهم الجمعة هنا.. الأمور تمضي بشكل جيد للغاية».

من جهتها، أعلنت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية أمس الجمعة في مؤتمر صحفي، أن إلغاء القيود على ملكية شركات العقود المستقبلية سيدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المقبل، بحسب وكالة «رويترز».

وأضافت أن القيود على الملكية الأجنبية لشركات الأوراق المالية سيتم إسقاطها في 1 ديسمبر/‏كانون الأول، أما القيود ضد شركات صناديق الاستثمارات المشتركة فمن المقرر حذفها في 1 إبريل/‏نيسان 2020.

(وكالات)