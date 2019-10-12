شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب ينضم إلى منصة «تويتش» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انضم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى منصة «تويتش» التابعة لشركة «أمازون»، وظهر حسابه الذي جرى التحقق منه على منصة فيديو البث المباشر بينما يسعى لخوض سباق الانتخابات الرئاسية 2020.

وظهرت رسالة بشأن مسيرة لترامب في مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا على قناته، التي حظيت بما يزيد على 7 آلاف متابع، حتى الجمعة. والمنصة التي تضم 15 مليون مستخدم هي منصة ألعاب بالأساس، ولكنها تضم كذلك قنوات رياضية، وموسيقية، وسياسية. (رويترز)

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