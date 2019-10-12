شكرا لقرائتكم خبر عن «بريكست بدون اتفاق» يكلف أيرلندا 73 ألف وظيفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن البنك المركزي الأيرلندي أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بدون اتفاق سوف يكلف أيرلندا أكثر من 73 ألف وظيفة على مدار عامين.
وذكر البنك في تقريره ربع السنوي الذي صدر في العاصمة دبلن، أمس الجمعة، أنه إذا ما خرجت بريطانيا من الكتلة الأوروبية بدون اتفاق، فإن معدل البطالة في أيرلندا سوف يرتفع بنسبة 5.8 في المئة في 2020 و6.9% في 2021.
وأضاف التقرير الذي أوردته وكالة «بلومبرج» للأنباء أن خروج بريطانيا بموجب اتفاق مع الاتحاد سوف يخفض نسبة البطالة إلى 5% خلال العامين المقبلين.(د ب أ)
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