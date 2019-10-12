شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: بدء تسليم أول وحدات بمشروع سكن مصر ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، عن مواعيد تسليم أول وحدات سكنية بمشروع سكن مصر ، فى مختلف المدن التى شهدتها المرحلة الأولى.

وأضاف الدكتور وليد عباس، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه من المقرر أن تبدأ عملية التسليم فى شهر ديسمبر المقبل، فى مدينة أكتوبر وعدد من المدن الأخرى.

وبما يتعلق بالأقساط الربع سنوية، وسداد دفعة التعاقد، قال معاون وزير الإسكان، أن الوزارة ملتزمة بكراسة الشروط، وما ورد بها، بمعنى أن بعد سداد دفعة التعاقد التى نصت عليها كراسة الشروط، سيتم سداد باقى الأقساط بطريقة عادية وطبقا لما ورد بالكراسة دون أى زيادة أو نقص، لافتا إلى ان ما يتردد على بعض جروبات الواتس وخلافه غير دقيق وعبارة عن اجتهادات من أشخاص.

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وتخطت نسبة تنفيذ سكن مصر داخل مدينة أكتوبر الجديدة،الـ95% ويتم تنفيذ 4200 وحدة سكنية، بمساحات 115 متر.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام واستلام العمارات من شركات المقاولات فى موعد أقصاه 30 ديسمبر المقبل.