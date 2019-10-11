أسعار النفط تصعد 2% بعد تقارير عن هجوم على ناقلة إيرانية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مصفاة نفط

صعدت أسعار النفط أكثر من 2 في المئة اليوم الجمعة بعد أن قالت وسائل إعلام إيرانية ان ناقلة نفط مملوكة للدولة تعرضت لهجوم في البحر الأحمر بالقرب من السعودية، بينما ساهمت أجواء التفاؤل التي تحيط بمحادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة في رفع المعنويات.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 1.41 دولار، أو 2.4%، لتبلغ عند التسوية 60.51 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.15 دولار، أو 2.2%، لتسجل عند التسوية 54.70 دولار للبرميل.

ومما قيًد المكاسب توقعات لوكالةالطاقة الدولية بطلب ضعيف على النفط في 2020.

وسجل الخامان القياسيان أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع مع صعود برنت 3.7 بالمئة والخام الأمريكي 3.6 بالمئة.

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وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الناقلة (سابيتي) قصفت صباح اليوم قبالة ساحل السعودية. وقالت شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية إن الناقلة لحقت بها تلفيات لكنها مستقرة ونفت تقارير عن اشتعال النار فيها.

ومن ناحية أخرى أبلغت الجابون منظمة أوبك أنها ستتقيد بشكل كامل بتعهداتها لخفض انتاج النفط بموجب إتفاق للإمدادات لعام 2019، وذلك في أحدث علامة على مسعى للمنظمة لتحسين التقيد قبل اجتماعها القادم في ديسمبر كانون الأول.

وقالت وكالة الطاقة الدولية اليوم إن أسواق النفط العالمية تعافت بوتيرة سريعة من الهجمات التي تعرضت لها السعودية الشهر الماضي وقد تواجه فائضا في الإمدادات في العام القادم مع تباطؤ الطلب العالمي.

ودفعت الآفاق الاقتصادية المضطربة لعام 2020 وكالة الطاقة الدولية لخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 1.2 مليون برميل يوميا.