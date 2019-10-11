شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم السعودية بنسبة 2.85% خلال أسبوع..ورأس المال يخسر 48 مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسى، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، بنسبة 2.85% خاسراً 225.67 نقطة ليغلق عند مستوى 7695.48 نقطة، وخسر رأس المال السوقى 48.7 مليار ريال ليغلق عند مستوى 1.818 تريليون ريال. Advertisements وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية، 501.04 مليون سهم بقيمة 12.9 مليار ريال. وتراجع 20 قطاعا ببورصة السعودية، على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 9.99%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 6%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 4.4%، ثم قطاع البنوك بنسبة 4.05% ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.1%، فقطاع المواد الأساسية بنسبة 1.98%.

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