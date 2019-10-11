ارتفاع سهم "آبل" إلى مستوى قياسي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - آبل

ارتفع سعر سهم شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "آبل" خلال تعاملات اليوم الجمعة إلى المستويات القياسية التي كان قد سجلها قبل نشوب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة منذ حوالي عام.

وأشارت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر سهم الشركة في تعاملات اليوم بنسبة 1.6% إلى 233.82دولار متجاوزا أعلى مستوى له قبل ذلك وكان قد سجله منذ حوالي 53 أسبوعا.

يأتي وصول سعر "آبل" إلى أعلى مستوى له اليوم، رغم أنه كان قد بدأ العام بتراجع كبير عندما خفضت الشركة توقعات إيراداتها لأول مرة منذ 20 عاما. وكان خفض توقعات الإيرادات نتيجة التوقعات الضعيفة لمبيعات الأجيال الجديدة من الهاتف الذكي "آيفون" وتباطؤ الاقتصاد الصيني.

تراجع سعر سهم "آبل" في ذلك الوقت إلى أقل مستوى له منذ نيسان/أبريل .2017 ومنذ ذلك الوقت عاود السهم ارتفاعه المطرد حيث ارتفاع خلال سبعة أشهر من الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي . واسترد السهم أكثر من 60% من خسائره في كانون ثان/يناير الماضي، لتتجاوز القيمة السوقية للشركة مستوى تريليون دولار.

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وفي حين جاء تراجع سعر سهم "آبل" في الربع الأخير من العام الماضي نتيجة المخاوف من تراجع الطلب على هواتف "آيفون" فإن تراجع هذه المخاوف أعاد السهم إلى مسيرة الارتفاع في الشهور الأخيرة.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية قال "تيم كوك" الرئيس التنفيذي لشركة آبل إنه سعيد للغاية بطرح أحدث أجيال هاتفها الذكي "آيفون" وهو "آيفون 11" في مطلع الشهر الحالي، في حين أبلغت آبل مورديها بزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات خطوط إنتاجها.