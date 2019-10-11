تعرف على ترتيب أعلى 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

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وجاء فى المركز الثالث "بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول بلغ 25.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 142.5 مليون جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 4.4 مليون ورقة وبقيمة تداول 120 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول 200.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 119.5 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.
وفى المركز السادس "شركة مستشفى كليوباترا" بحجم تداول بلغ 16.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 102 مليون جنيه، ثم "شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول 3.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 80 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 35.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 73 مليون جنيه، وفى التاسع "المصرية للاتصالات" بحجم تداول 6.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 72.1 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 27 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 66.9 مليون جنيه.
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