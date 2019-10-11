شكرا لقرائتكم خبر عن ألفا بيت وسط توقعات إيجابية – تحليل – 11-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم ألفا بيت ALPHABET INC (GOOG) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ومستفيداً من الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، لتحيط بالسهم الإشارات الإيجابية من كل اتجاه .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 1192.66 ، ليستهدف مستوى المقاومة 1265.18 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد