شكرا لقرائتكم خبر عن آبل يهاجم مقاومة محورية – تحليل – 11-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم آبل APPLE INC (AAPL) ارتفاعاً ببداية تداولاته ليوم الجمعة ، ليهاجم السهم مستوى المقاومة المحوري 233.45 ، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم بتداولاته القادمة على المدى القصير ، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 233.45 ، ليستهدف بعدها أولى مستويات المقاومة عند 242.87 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد