شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يقفز ارتفاعاً – تحليل – 11-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم جي بي مورجان JPMORGAN CHASE & CO. (JPM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليهاجم السهم مستوى المقاومة 117.13 ، وذلك فيظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وأيضاً تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، لتدعم التوقعات بالمزيد من الارتفاعات للسهم .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 117.13 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 120.40 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد