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شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يرتفع بحذر – تحليل – 11-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم إي باي (EBAY) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، ويأتي ارتفاع السهم في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، بعدما كسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 36.74 ، خاصة في حالة ثبات المقاومة 38.78 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح انخفاضه
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