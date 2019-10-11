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شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا تسيطر عليه موجة تصحيحية هابطة – تحليل – 11-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم كوكاكولا COCA-COLA CO (KO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي في وقت سابق ، ويعاني من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليستعد السهم بكسر مستوى الدعم 53.39 ليضاعف من الضغوط السلبية .
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 53.39 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 51.55 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : هابط
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