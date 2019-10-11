بطاقة ترشيد استهلاك المياه شرط لفسح منتجات الأدوات الصحية الواردة للمملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شددت الجمارك السعودية على منع دخول منتجات الأدوات الصحية التي لا تحمل بطاقة ترشيد للمياه، ودعت جميع مستوردي منتجات الأدوات الصحية إلى التأكد من وجود بطاقة الترشيد مثبتة على العبوة الخارجية والداخلية للمنتج، إذ يعد ذلك ضرورة لفسحها والسماح بدخولها.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار الشركات والمؤسسات ومنافذ بيع الأدوات الصحية إلى الالتزام بوضع بطاقات ترشيد استهلاك المياه على الأدوات الصحية المعروضة في منافذ البيع، حيث يعد عدم وضع البطاقة مخالفة تستوجب تطبيق عقوبات على المنشآت ومنافذ البيع غير الملتزمة وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري.

تطبيق الاشتراطات

وأوضحت الجمارك أنها بدأت تطبيق اشتراط وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه لفسح منتجات الأدوات الصحية الواردة للمملكة، تنفيذا لما ورد في اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وأشارت إلى التنسيق الذي يتم حاليا مع الجهات ذات الاختصاص حيال تطبيق اشتراط وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه على منتجات الأدوات الصحية، وذلك للإسهام في تقليل الفاقد من المياه عبر استيراد واستخدام أدوات صحية موفرة للمياه تساعد على الاستفادة من المياه بالوجه الأمثل لها، مبينة أن تطبيق هذا الاشتراط يأتي انطلاقا من أهمية المحافظة على المياه وتمكين المجتمع من تعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

تنفيذ حملات تفتيش

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار البدء في تنفيذ حملات تفتيشية لمراقبة منافذ البيع بمختلف مناطق المملكة بعد دخول اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه حيز التطبيق الإلزامي، وذلك في إطار متابعة تطبيق ترشيد استهلاك المياه على الأدوات الصحية للتحقق من التزام المنشآت وحماية المستهلكين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهي وزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للجمارك، وشركة المياه الوطنية.

الإبلاغ عن المخالفين

ودعت التجارة والاستثمار عموم مستخدمي الأدوات الصحية إلى الإبلاغ عن المنشآت غير الملتزمة بوضع بطاقة ترشيد استهلاك المياه على المنتجات المحددة في اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه عبر الاتصال بمركز بلاغات المستهلك على الرقم (1900) على مدار الساعة أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري».

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ضرورة قراءة البطاقة

من جهتها أوصت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بضرورة قراءة بطاقة ترشيد استهلاك المياه عند اختيار الأدوات الصحية، مشيرة إلى أن البطاقة تعد إحدى الوسائل الفعالة التي تمكن المستهلك من اختيار منتجات ذات كفاءة أعلى في ترشيد الاستهلاك.

وأكدت هيئة المواصفات أن بطاقة ترشيد استهلاك المياه تساعد المستهلكين على اختيار الأدوات الأكثر ترشيدا لاستهلاك المياه، وبالتالي تسهم في خفض الاستهلاك، مبينة أن الأدوات الأعلى ترشيدا تحمل البطاقة بها المستوى (أ)، والأقل ترشيدا تحمل المستوى (ج)، وطالبت الهيئة المستهلكين بتفعيل دورهم الرقابي في رصد تجاوزات المنتجات غير المطابقة للوائح الفنية.

إلزام المصنعين والمستوردين

وأشارت هيئة المواصفات إلى أن البطاقة التي توضع على الأدوات الصحية الخاضعة للائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه، وضعت وفق أسس علمية بعد الاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.

وأوضحت الهيئة أنها بالتعاون مع الجهات المعنية قد ألزمت المصنعين والمستوردين في وقت سابق بوضع بطاقة ترشيد استهلاك المياه لتوضيح معدل ترشيد استهلاك المياه لكل منتج من المنتجات التي تشملها اللائحة، وهي: خلاطات دورات المياه العامة والخاصة، خلاطات المطابخ، خلاطات مقاعد الاستنجاء، خلاطات الشطافات، خلاطات المراوش، خلاط رؤوس المراوش، والمراحيض الغربية ذات التدفق الأحادي/‏ الثنائي، المبولة بنظام التدفق.

بطاقة ترشيد استهلاك المياه

الأدوات الأعلى ترشيدا تحمل المستوى (أ)

الأدوات متوسطة الترشيد تحمل المستوى (ب)

الأدوات الأقل ترشيدا تحمل المستوى (ج)

المنتجات التي تشملها اللائحة: