شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 11 - 10 – 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة 11-10-2019، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية تراجعاً طفيفاً مقارنة عن أمس، حيث سجل "عيار 24" 180.32 ريال سعودى بما يعادل 48.08 دولار أمريكى. أسعار الذهب عيار 24 180.32 ريال 48.08$ سعر الذهب عيار 22 165.30 ريال 44.07$ أسعار الذهب عيار 21 157.78 ريال 42.07$ أسعار الذهب عيار 18 135.24 ريال 36.06$ Advertisements سعر الذهب عيار 14 105.19 ريال 28.05$ سعر الذهب عيار 12 90.16 ريال 24.04$ أسعار أوقية الذهب 5,608 ريال 1,495$ أسعار جنيه الذهب 1,262 ريال 336.55$ أسعار كيلو الذهب 180,321 ريال 48,077$

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 11 - 10 – 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.