شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 17 سفينة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال أخر 24 ساعة، حيث استقبل 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادر 4 سفن حاويات و11 سفينة بضائع عامة ليصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 17 سفينة.
وأضافت هيئة الميناء ، أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 12900 طن ملح و 359 طن رمل و 1932 طن داى أمونيوم و 910 طن أرز و1405 طن أسمنت و 2250 طن مولاس و638 طن ألواح جبس و 1000 طن علف، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 169680 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 115792 طنا.
وغادر الميناء 2 قطار بحمولة إجمالية 2662 طن قمح، في حين غادر 54 سيارة نقل محملة بـ 1727 طن قمح .
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