شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 5.6 مليار جنيه خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 5.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 719.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.8% عن الأسبوع الماضى.

وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 414 مليار جنيه إلى 416.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 0.6%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 199.8 مليار جنيه إلى 202.9 مليار جنيه بنسبة نمو 1.5%، وزاد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 613.8 مليار جنيه إلى 619.2 مليار جنيه بنسبة نمو 0.9%.