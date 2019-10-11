شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوع قبيل بيانات سوق العمل فى كندا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل نظيره الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع ، مستفيدا من الهبوط الواسع للعملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط بالسوق العالمي ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى كندا ،والتي توفر أدلة قوية حول صحة الاقتصاد الكندي واحتمالات رفع الفائدة الكندية خلال هذا العام.

انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بنسبة 0.25% إلى 1.3258$ ، من سعر الافتتاح عند 1.3290$ ،وسجل أعلى سعر1.3300$.

أنهي الدولار الكندي تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% مقابل الدولار الأمريكي ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، فى ظل هبوط العملة الأمريكية مقابل معظم العملات.

تراجع مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.4% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 98.24 نقطة ، عاكسا الهبوط الواسع لمستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط بعدما عزز محضر مجلس الاحتياطي الاتحادي وبيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة ،من احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع 29/30 تشرين الأول/أكتوبر الجاري،ليكون الخفض الثالث هذا العام فى أسعار الفائدة الأمريكية.

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قفزت أسعار النفط العالمية بحوالي 2% ، لتواصل صعودها لليوم الثالث على التوالي ، بفعل تجدد التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط ،بالإضافة إلى آمال توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري.

فى ختام اجتماع 4 أيلول/سبتمبر الماضي ،قال المركزي الكندي أن الاقتصاد نما بأفضل من التقديرات خلال الربع الثاني من هذا العام ،بفضل إنتاج أقوي للطاقة ونمو قوي فى الصادرات ،مع استعادة قطاع الإسكان لقوته بسرعة أكبر من المتوقع بفضل انخفاض معدلات الرهن العقاري.

وأبقي البنك المركزي أسعار الفائدة الكندية ثابتة دون أي تغيير يذكر عند 1.75% تماشيا مع معظم التوقعات ، وسبق للبنك رفع الأسعار ثلاث مرات خلال 2018 بواقع 25 نقطة أساس فى كل مرة ، مؤكدا على ثقته فى مسار النمو الاقتصادي بالبلاد.

ومن أجل إعادة تقييم مستقبل أسعار الفائدة الكندية خلال هذا العام ، يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى كندا ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة خلال أيلول/سبتمبر ، والتي تقدم أدلة قوية حول وتيرة نمو الاقتصاد الكندي خلال الربع الثالث من هذا العام.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش بيانات الوظائف الجديدة فى كندا التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الكندي 11.2 ألف وظيفة جديدة خلال أيلول/سبتمبر بالمقارنة مع إضافة 81.1 ألف وظيفة في آب/أغسطس ،مع استقرار معدل البطالة عند 5.7%.