شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثالثة على التوالي بفضل إشارات إيجابية حيال المحادثات التجارية والانفصال البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوع ، وسط معنويات مرتفع تسيطر على معظم المستثمرين ،بفضل إشارات إيجابية عن إحراز تقدم فى المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،وعن اقتراب حل أزمة الحدود الأيرلندية العائق الأكبر أمام انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي مع وجود اتفاق.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.1% حتى الساعة 08:45 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أعلى مستوى منذ 2 تشرين الأول/أكتوبر الجاري ،وأنهي جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.7% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع ،مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع التكنولوجيا قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا مع ارتفاع بأكثر من 2.5% ، مع الصعود الواسع لمعظم أسهم القطاع بعد الأنباء الإيجابية عن المحادثات التجارية.

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وصف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المحادثات التجارية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين بأنها "جيدة جدا جدا" ،مؤكدا على عزمه مقابلة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هو" فى البيت الأبيض اليوم الجمعة.

عقب اجتماع مع نظيره البريطاني "بوريس جونسون" قال رئيس الوزراء الأيرلندي "ليور فارادكار" إنه قد يتم التوصل لاتفاق حول الانفصال البريطاني بحلول نهاية الشهر الجاري ، للسماح للمملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي بطريقة منظمة.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.6% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.6% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.1% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.9% ، فى ألمانيا زاد مؤشر داكس بأكثر من 1.5 % ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.

فى لندن تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.2% على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا ، بسبب الصعود القوي للجنيه الإسترليني مقابل سلة من العملات العالمية ،الأمر الذي يؤثر سلبا على شركات التصدير المحلية.