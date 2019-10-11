شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف مكاسبه استنادا على هبوط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أسبوع ، لتتداول مرة أخرى فوق مستويات 1,500$ للأونصة ، استنادا على هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.6% إلى 1,503.17$ للأونصة ، ومستوى الافتتاح 1,493.99$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,490.80$.

أنهي المعدن الأصفر "الذهب"تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.7% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوع عند 1,516.96$ للأونصة.

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وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،انخفضت أسعار الذهب بفعل تباطؤ طلب الملاذات الآمنة ، بعد أنباء إيجابية عن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،وتجدد آمال انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي مع وجود اتفاق.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، مواصلا خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 98.60 نقطة ، مع استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط بعدما عزز محضر مجلس الاحتياطي الاتحادي وبيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة ،من احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع 29/30 تشرين الأول/أكتوبر الجاري،ليكون الخفض الثالث هذا العام فى أسعار الفائدة الأمريكية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بمقدار 2.05 طن متري ،فى أول انخفاض يومي منذ 30 أيلول/سبتمبر الماضي ،لينزل الإجمالي إلى 921.71 طن متري.