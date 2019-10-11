شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تقفز بأكثر من 1.5% بعد تعرض ناقلة إيرانية لهجوم تخريبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار النفط بأكثر من 1.5% بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أطول من أسبوع ، بعدما أعلنت إيران عن تعرض أحد ناقلاتها النفطية لهجوم تخريبي بالصواريخ فى البحر الأحمر قبال ساحل المملكة العربية السعودية ، الأمر الذي جدد مرة أخرى التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط.

ارتفع الخام الأمريكي بأكثر من 1.5% إلى مستوي 54.72$ ، من مستوى الافتتاح عند 53.87$، وسجل أدنى مستوي عند 53.69$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 60.44$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 59.54$ ، وسجل أدنى مستوي عند 59.22$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 2.4% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، استنادا على آمال إنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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قال مسؤولون إيرانيون يوم الجمعة إن صاروخين أصابوا ناقلة نفط إيرانية كانت تمر عبر البحر الأحمر قبال ساحل المملكة العربية السعودية.

وقالت شركة النفط الإيرانية الوطنية لتليفزيون CNBC إن الناقلة أصيبت فى انفجارين فى الساعة 05:00 والساعة 05:20 صباحا بالتوقيت المحلي ،وأكدت إن الناقلة كانت تسير عبر البحر الأحمر قبال ساحل السعودية.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن ناقلة النفط التي تحمل أسم Sabity التابعة للشركة الوطنية الإيرانية قد لحقت بها أضرار بالجسم بعدما أصيبت بصواريخ على بعد 60 ميلا من مدينة جدة السعودية.

ومن المحتمل أن تصعد إيران التوترات أكثر فأكثر،خاصة وأن الحادث يأتي وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية فى المنطقة ،بالأخص عقب الهجمات التي تعرضت لها السعودية يوم 14 أيلول/سبتمبر فى بقيق وخريص ،وأجبرت أكبر مصدر للنفط فى العالم إلى إيقاف حوالي 50% من إنتاجها بما يعادل أكثر من 5% من الإمدادات العالمية.