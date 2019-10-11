شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من التعاملات ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، لكن لا تزال أكبر عملة مشفرة فى العالم بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ، بفضل دخول طلب استثماري قوي إلى السوق.

فى بورصة "بتستامب" تراجعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 233$ بما يعادل نسبة 2.7% إلى 8,356$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 8,589$ ،وسجلت أعلى مستوى عند 8,820$ الأعلى منذ 24 أيلول/سبتمبر الماضي.

على صعيد تعاملات الخميس استقر البتكوين دون أي تغيير يذكر ، بعدما حقق فى اليوم السابق ارتفاعا بنسبة 5% ، بأكبر مكسب يومي منذ 2 أيلول/سبتمبر الماضي ، بعد خول طلب قوي على العملة الرائدة فى سوق التشفير.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بنحو 4 مليار$ إلى إجمالي 226 مليار$ ،مع هبوط تصحيحي فى أسعار البتكوين وتراجع فى أسعار عملات رئيسية أخرى.

على صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،فالبتكوين مرتفعا حتى الآن بأكثر من 7% ، بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ، مع نشاط مستويات الطلب استغلالا للأسعار المنخفضة.

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حقق البتكوين يوم الأربعاء أفضل أداء يومي فى حوالي ستة أسابيع ، بفضل دخول طلب استثماري قوي ، أظهره الارتفاع الهائل فى حجم تداول العقود الآجلة للبتكوين على منصة Bakkt.

سجلت العقود المفتوحة على بورصة Bakkt يوم الأربعاء 224 عقد بتكوين وهو أعلى مستوي على الإطلاق منذ بداية التداولات الرسمية فى البورصة، بعدما سجلت فى اليوم السابق 25 عقدا وهو أدنى مستوى على الإطلاق ،لتحقق التداولات قفزة هائلة بلغت نسبة 796%.

ذكرت شركة إنتركونتيننتال اكسشنيج مالكة بورصة Bakkt أن المنصة أكملت أول صفقة تجارية تم تنفيذها بين Galaxy Digital و XBTO فى الأول من تشرين الأول/أكتوبر الجاري ،تمكن المنصة من استيعاب الصفقات الكبيرة.

من ناحية أخرى ،من المقرر أن تعلن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC قرارها حول قبول أو رفض إدراج وتداول صندوق البتكوين المتداول فى البورصة ETF المقدم من شركة Bitwise قبل يوم 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وقال العضو المنتدب لشركة Bitwise والمدير العالمي للأبحاث "مات هوغان" إن الموافقة على الصندوق سوف يزيد الاهتمام بفئة الأصول المشفرة ، متوقعا الحصول على الضوء الأخضر من الهيئة التنظيمية.