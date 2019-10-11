شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحقق مكاسب ضخمة بعد تطورات إيجابية حول "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليحافظ على مكاسبه الضخمة المحققة بالأمس ، مواصلا صعوده لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بعد تطورات إيجابية حيال أزمة الحدود الأيرلندية ،والتي تعد أكبر عقبة فى طريق توصل بريطانيا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول "بريكست" يمنع الخروج الفوضوي.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.2% إلى 1.2466$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2439$ ،وسجل أدنى مستوى عند 1.2423$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 1.9% مقابل الدولار ، فى أول مكسب خلال أربعة أيام ،وبأكبر مكسب يومي منذ 13 آذار/مارس ،مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.2468$.

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تحقق هذا المكسب اليومي الأكبر خلال السبعة أشهر الأخيرة ، بعد اجتماع مثمر وإيجابي جمع رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" ونظيره الأيرلندي " ليو فارادكار".

وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،حقق الجنيه حتى الآن ارتفاعا بنسبة 1.1% مقابل الدولار ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، مع تجدد آمال إمكانية توصل بريطانيا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يمنع الخروج الفوضوي.

قال رئيس وزراء أيرلندا "ليو فارادكار" يوم الخميس إن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتم التوصل إليها بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر الجاري ، من أجل السماح للمملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي ،ووصف اجتماعه مع بوريس جونسون بالإيجابي للغاية.

وتعد أزمة الحدود الأيرلندية من أبرز نقاط الخلاف بين لندن وبروكسيل فى طريق التوصل لاتفاق نهائي من الاتحاد الأوروبي المحدد سابقا فى 31 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.