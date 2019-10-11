شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي بصدد استأنف مكاسبه الأسبوعية أمام الين الياباني والتي توقفت لأول مرة في ستة أسابيع الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة في سبعة جلسات من الأدنى له منذ الخامس من أيلول/سبتمبر الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 107.99 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.98، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري عند 108.13، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 107.85.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف من قبل بنك اليابان والتي أظهرت استقرار النمو عند 2.4% دون تغير يذكر عن القراءة السنوية السابقة لشهر آب/أغسطس الماضي، متوافقة بذلك مع التوقعات، بخلاف ذلك فقد تابعنا أمس الخميس تأكيد رئيس الوزراء الياباني على أن حكومته لن تتردد في استخدام السياسة المالية إذا ما اقتدت الضرورة في ظلال القلق حيال المخاطر الاقتصادية.

على الصعيد الأخير، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح تراجعاً 0.5% مقابل ارتفاع 0.2% في آب/أغسطس، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 2.0% مقابل 1.8%، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 90.4 مقابل 89.9 في أيلول/سبتمبر الماضي.

وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك بوسطن الاحتياطي الفيدرالي إريك روزنجرن حيال السياسة النقدية وأسعار الفائدة في ندوة التحديات الاقتصادية الأمريكية في ماديسون، ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن كون الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد، إلا أنه يواجه بعض المخاطر وأن إستراتيجية وأدوات الاحتياطي الفيدرالي لا تزال فعالة إلى حد كبيير.