شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعملة الرقمية الربيل لتعكس توالي ارتدادها من الأعلى لها في ثلاثة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت الربيل في نطاق ضيق مائل نحو التراجع اليوم الجمعة لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى له لها منذ 22 من أيلول/سبتمبر الماضي ضمن عمليات تصحيحية بعد أن أنهت الأربعاء الماضي أطول مسيرات مكاسب يومية لها منذ أواخر آذار/مارس ومطلع نيسان/أبريل من عام 2017 والتي حققتها مدعومة باستحواذ ربيل في مطلع الأسبوع السابق على بورصة أيسلندية لتداول العملات الرقمية شركة ألجريم.

وفي تمام الساعة 05:49 بتوقيت جرينتش انخفضت العملة الرقمية المشفرة "إكس-إر-بي" 0.40% إلى مستويات 0.26985$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.27120$ بعد أن حققت أدنى مستوى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 0.26834$، بينما حققت الأعلى لها عند 0.27600$، وتبلغ بذلك القيمة السوقية للربيل ثالث أكبر العملة الرقمية من حيث القيمة السوقية بعد كل من البتكوين والايثريوم نحو 11.80$ مليار.

هذا ولا تزال الربيل تحقق مكاسب أسبوعية بقرابة 6% عقب ارتفاعها في أولى جلسات هذا الأسبوع بأكثر من 8% مستكملة مسيرات الأسبوع الماضي في تحقيق المكاسب والذي حققت خلاله مكاسب بنحو 6% في أعقاب ارتدادها من الأدنى لها منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2018 والتي اختبرتها في 23 من الشهر الماضي، وذلك ضمن عمليات تصحيحية محدودة.

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كما لا تزال تعكس الربيل مكاسب شهرية بقرابة 5% مدعومة بالإعلان مؤخراً عن الاستحواذ على شركة ألجريم والتي تعد بورصة أيسلندية لتداول العملات الرقمية، وأن فريق ألجريم سيضيف ستة مهندسين إلى صفوف ربيل، الأمر الذي أتاح المجال خلال الآونة الأخيرة لدخولها في عمليات تصحيحية للخسائر الموسعة التي تكبدتها من جراء موجة البيوع التي لحقت بالأصول الرقمية المشفرة مؤخراً في أعقاب مكاسبها مع مطلع هذا العام.

ويذكر أن نائب رئيس المنتجات في ربيل أمير سارهاني قد أفاد بأن الاستحواذ سيساهم في التركيز على التكامل في عمليات بورصات تبادل التشفير، موضحاً أن الفريق الذي ينضم إلى ربيل سيعمل على توسيع ممرات الدفع عبر الحدود في ربيل والمساهمة في التطوير المستمر لمنتجات السيولة عند الطلب للشركة، مضيفاً أن الأمر "يتعلق بالخبرة" وأن "هذا الفريق يسير غلى قدم وساق بدلاً من بناء فريق عليه اكتساب هذه المعرفة".

ونود الإشارة لكون ربيل قد محي مكاسب مطلع هذا العام وفقدت نحو نصف قيمتها السوقية مؤخراً وتحديداً بعد أن حققت الأعلى لها منذ 19 من تشرين الثاني/نوفمبر عند 0.5050$ في 22 من حزيران/يونيو، وذلك بعد أن عكست الشهر الماضي رابع خسائر شهرية لها على التوالي وأطول مسيرات خسائر شهرية لها منذ أواخر 2018 ومطلع العام الجاري.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا مؤخراً بعض التقرير التي تطرقت لكون نظام التحويل الدولي سويفت والذي يعد المنافس الأكبر للربيل، قد اختبر تقنية ربيل للدفعات الفورية ووجدها مرضية فيما يتعلق بالسرعة وبتكلفة منخفضة لإتمام التحويلات النقدية، إلا أنه قال لتقنية ربيل "لا" في الوقت الراهن مشيراً لكون التقنية ليست جاهزة للاستخدام على نطاق واسع.