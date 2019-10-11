شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الفضة من الأدنى لها في أسبوعين متغاضية مع توالي ارتداد لمؤشر الدولار من الأعلى له في عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ 29 من أيلول/سبتمبر الماضي متغاضية عن والي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السادسة في تسعة جلسات من الأعلى له منذ 12 من أيار/مايو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط فعليات المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في واشنطون.

في تمام الساعة 05:39 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.06% لتتداول حالياً عند 17.53$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.54$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 17.60$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 98.64 مقارنة بالافتتاحية عند 98.70.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح تراجعاً 0.5% مقابل ارتفاع 0.2% في آب/أغسطس، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 2.0% مقابل 1.8%، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 90.4 مقابل 89.9 في أيلول/سبتمبر الماضي.

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وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك بوسطن الاحتياطي الفيدرالي إريك روزنجرن حيال السياسة النقدية وأسعار الفائدة في ندوة التحديات الاقتصادية الأمريكية في ماديسون، ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن كون الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد، إلا أنه يواجه بعض المخاطر وأن إستراتيجية وأدوات الاحتياطي الفيدرالي لا تزال فعالة إلى حد كبيير.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا الأربعاء الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 17-18 من أيلول/سبتمبر والذي تطرق لقرار خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية للمرة الثانية على التوالي بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 1.75% و2.00%، وتضمن توقعات اللجنة الفيدرالية حيال معدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

على الصعيد الأخر، تتوجه أنظار المستثمرين إلى فعليات جولة المحادثات التجارية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين في واشنطون والتي انطلقت بالأمس وتستكمل اليوم ضمن الجهود الرامية لحلحلة الخلافات التجارية القائمة بين الطرفين ووسط آمال الأسواق في أن تسفر تلك المحادثات عن هدنة تجارية تحول دون التصعيد المرتقب للحرب التجارية التي تخطت عامها الأول.

ونود الإشارة لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب بالأمس أنه سيلتقي الجمعة مع كبير المفوضين الصينيين نائب رئيس مجلس الدولة ليو هو، الأمر الذي أتاح المجال لتفاؤل حذر حول التوصل لاتفاق أو هدنة وتعليق قرار الإدارة الأمريكية برفع تعريفاتها الجمركية على بضائع صينية بقيمة 250$ مليار إلى 30% من 25% بحلول 15 من هذا الشهر وفرض تعريفات جمركية 15% على بضائع بقيمة 160$ مليار في 15 من كانون الأول/ديسمبر القادم.