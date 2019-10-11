شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأدنى لها في أكثر من عامين أمام الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السابعة في تسعة جلسات من الأدنى لها منذ 12 من أيار/مايو من عام 2017 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:27 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.11% إلى مستويات 1.1017 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1005 والتي تعد أدنى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 1.1020.

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هذا وتترقب الأسواق عن ألمانيا صدور القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار الثبات عند مستويات الصفر دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر ومقابل انكماش 0.2% في آب/أغسطس الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن فعليات اجتماعات وزراء المالية لمنطقة اليورو إكوفين في بروكسل والتي تناقش العديد من القضايا المالية مثل آليات دعم اليورو والتمويل الحكومي.

على الصعيد الأخير، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح تراجعاً 0.5% مقابل ارتفاع 0.2% في آب/أغسطس، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 2.0% مقابل 1.8%، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 90.4 مقابل 89.9 في أيلول/سبتمبر الماضي.

وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك بوسطن الاحتياطي الفيدرالي إريك روزنجرن حيال السياسة النقدية وأسعار الفائدة في ندوة التحديات الاقتصادية الأمريكية في ماديسون، ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن كون الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد، إلا أنه يواجه بعض المخاطر وأن إستراتيجية وأدوات الاحتياطي الفيدرالي لا تزال فعالة إلى حد كبيير.