شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار النفط متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في عامين والأنظار على المحدثات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السادسة في تسعة جلسات من الأعلى له منذ 12 من أيار/مايو 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للطاقة في العالم وبالتزامن مع فعليات المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في واشنطون، وفي أعقاب تصريحات الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك محمد باركيندو.

وفي تمام الساعة 04:59 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم تشرين الثاني/نوفمبر 0.07% لتتداول عند مستويات 53.84$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 53.88$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 53.55$ للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.20% لتتداول عند 59.41$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 59.53$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت الأمس عند 59.10$ للبرميل، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى مستويات 98.63 مقارنة بالافتتاحية عند 98.70.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح تراجعاً 0.5% مقابل ارتفاع 0.2% في آب/أغسطس، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 2.0% مقابل 1.8%، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 90.4 مقابل 89.9 في أيلول/سبتمبر الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الذي أظهر تقلص الفائض إلى 2.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في الرابع من هذا الشهر مقابل 3.1 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 1.8 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 425.6 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات عند متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما تابعنا أيضا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة تراجع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 1.2 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 2% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، وتراجعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 3.9 مليون برميل، لتعد المخزونات 9% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس أفادت الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو عن كون المنظمة لديها تحدي دائم يكمن في فصل أسواق النفط عن السياسة، مع أعربه عن كون التوقعات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية أصبحت غير متوقعة، مضيفاً أن الهجوم الأخير على المملكة العربية السعودية كان وشيك لإحداث أضرار بمنظمة أوبك، أن الفضل في عدم حدوث ذلك يرجع إلى الاحتواء السريع للمملكة للأزمة.

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كما نوه الأمين العام لأوبك لكون التحدي الأساسي الذي يواجه المنظمة في الوقت الراهن هي المخاطر التي تلوح في الآفاق حيال الاقتصاد العالمي، معرباً أن أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا، سيفلون "كل ما يتطلبه الأمر" للحيلولة دون حدوث انخفاض آخر في النفط مع وهن الاقتصاد العالمي، ويذكر أن أوبك وحلفائها أقروا مسبقاً تمديد أجل اتفاق خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً حتى آذار/مارس القادم.

بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين لانطلاق فعليات جولة جديدة من المحادثات التجارية رفيعة المستوى بين أكبر اقتصاديان في العالم وسط التوقعات بتعليق قرار الإدارة الأمريكية برفع تعريفاتها الجمركية على بضائع صينية بقيمة 250$ مليار إلى 30% من 25% بحلول 15 من هذا الشهر وفرض تعريفات جمركية 15% على بضائع صينية بقيمة 160$ مليار في 15 من كانون الأول/ديسمبر القادم، وذلك مقابل اتفاق حيال سعر صرف العملة.

ويذكر أن الصين أكدت في مطلع هذا الأسبوع على أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو ومحافظ بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) يي جانج سيتوجهان إلى واشنطون لحضور محادثات 10-11 تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل أن نشهد بعض التقرير التي تطرقت لكون الوفد الصيني رفيع المستوى سيغادر واشنطون اليوم بدلاً من غداً الجمعة كما كان مخطط له من قبل.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع أعرب الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك محمد باركيندو أنه من المبكر للغاية مناقشة المنظمة خفض الإنتاج بمعدلات أكبر من الحالية، مع أفادته بأنه بحلول نهاية هذا العام قد يفوق خفض الإنتاج من قبل أوبك 136% اتفاق خفض الإنتاج لأوبك حلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا والذي يقتدي بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً حتى آذار/مارس القادم.

كما تطرق الأمين العام لأوبك باركيندو لكون روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، من الممكن أن تساهم في تحسين العلاقات بين المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج لدى أوبك، وأكبر مصدر للنفط في العالم ولدى أوبك، وبين إيران، ونود الإشارة، لكون وزير النفط الإيراني بيجن زنجنه نوه أيضا بالأمس لكون بلاده ستستخدم كافة السبل الممكنة لتصدير إنتاجها النفطي ولن ترضخ للضغوط والعقوبات الأمريكية.

بخلاف ذلك، تتوجه الأنظار إلى فعليات المحادثات التجارية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً والصين أكبر مستورد للنفط في العالم وثاني أكبر اقتصاد وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً والتي انطلقت بالأمس وتستكمل اليوم ضمن الجهود الرامية لحلحلة الخلافات التجارية القائمة بين الطرفين ووسط الآمال في أن تسفر المحادثات عن هدنة تجارية تحول دون التصعيد المرتقب للحرب التجارية بينهم.

ونود الإشارة لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب بالأمس أنه سيلتقي الجمعة مع كبير المفوضين الصينيين نائب رئيس مجلس الدولة ليو هو، الأمر الذي أتاح المجال لتفاؤل حذر حول التوصل لاتفاق أو هدنة وتعليق قرار الإدارة الأمريكية برفع تعريفاتها الجمركية على بضائع صينية بقيمة 250$ مليار إلى 30% من 25% بحلول 15 من هذا الشهر وفرض تعريفات جمركية 15% على بضائع بقيمة 160$ مليار في 15 من كانون الأول/ديسمبر القادم.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي تم الكشف عنه الجمعة الماضية، فقد تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 3 منصة إلى إجمالي 710 منصة خلال الأسبوع المنقضي مع نهاية الشهر السابق، لتعكس بذلك سابع تراجع أسبوعي لها على التوالي، وبلغ تراجع المنصات خلال الشهر الماضي 32 منصة وخلال الربع الفصلي السابق 83 منصة موضحة أكبر تراجع ربع فصلي منذ الربع الأول من 2016.