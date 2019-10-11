شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة إيجابية وسط المباحثات التجارية في واشنطون والآمال بهدنة تجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أخر جلسات الأسبوع على اللون الأخضر اليوم الجمعة بالتزامن مع فعليات جولة المحادثات التجارية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين في واشنطون والتي انطلقت بالأمس وتستكمل اليوم ضمن الجهود الرامية لحلحلة الخلافات التجارية القائمة بين الطرفين ووسط آمال الأسواق في أن تسفر المحادثات عن هدنة تجارية تحول دون التصعيد المرتقب للحرب التجارية التي تخطت عامها الأول.

هذا وقد تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي الجمعة مع كبير المفوضين الصينيين، نائب رئيس مجلس الدولة ليو هو، مما أتاح المجال لتفاؤل حذر في الأسواق حول التوصل لاتفاق أو هدنة وتعليق قرار الإدارة الأمريكية برفع تعريفاتها الجمركية على بضائع صينية بقيمة 250$ مليار إلى 30% من 25% بحلول 15 من هذا الشهر وفرض تعريفات جمركية 15% على بضائع بقيمة 160$ مليار في 15 من كانون الأول/ديسمبر.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.61% ليربح 9.59 نقطة ويصل إلى المستوى 1,591.01، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.97% ليربح هو الأخر 209.27 نقطة ويصل إلى المستوى 21,761.25.

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كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.46% ليربح 17.94 نقطة ويصل إلى المستوى 3,892.58، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.37% ليربح هو الأخر 11.01 نقطة ويصل إلى المستوى 2,958.72.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 2.16% ليربح 556.49 نقطة ويصل إلى المستوى 26,264.42، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.12% ليربح هو الأخر 22.62 نقطة ويصل إلى المستوى 2,050.77.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.38% ليربح 41.20 نقطة ويصل إلى المستوى 10,927.93، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.75% ليربح هو الأخر 48.82 نقطة ويصل إلى المستوى 6,595.90.