شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار النيوزيلندي من الأدنى له في أكثر من عامين أمام نظيره الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السادسة في تسعة جلسات من الأدنى له منذ 24 من آب/أغسطس من عام 2015 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:23 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.14% إلى مستويات 0.6329 والتي تعذ أعلى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6320، بينما حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6316.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر قطاع الأعمال التصنيعي لشهر أيلول/سبتمبر والتي أظهرت استقرار الانكماش عند ما قيمته 48.4 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر آب/أغسطس الماضي، ونود الإشارة، لكون صدور القراءة أقل من قيمته 50 تعكس انكماشاً، بينما صدورها عند ما قيمته 50 أو أعلى تعكس اتساعاً.

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على الصعيد الأخير، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح تراجعاً 0.5% مقابل ارتفاع 0.2% في آب/أغسطس، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 2.0% مقابل 1.8%، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 90.4 مقابل 89.9 في أيلول/سبتمبر الماضي.

وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك بوسطن الاحتياطي الفيدرالي إريك روزنجرن حيال السياسة النقدية وأسعار الفائدة في ندوة التحديات الاقتصادية الأمريكية في ماديسون، ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن كون الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد، إلا أنه يواجه بعض المخاطر وأن إستراتيجية وأدوات الاحتياطي الفيدرالي لا تزال فعالة إلى حد كبيير.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا الأربعاء الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 17-18 من أيلول/سبتمبر والذي تطرق لقرار خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية للمرة الثانية على التوالي بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 1.75% و2.00%، وتضمن توقعات اللجنة الفيدرالية حيال معدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.