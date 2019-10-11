شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار انكماش القطاع الصناعي في نيوزيلندا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر قطاع الأعمال التصنيعي لشهر أيلول/سبتمبر والتي أظهرت استقرار الانكماش عند ما قيمته 48.4 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر آب/أغسطس الماضي.

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