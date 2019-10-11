شكرا لقرائتكم خبر عن "تداول" تتوقع أول إدراج مزدوج للشركات الأجنبية مطلع 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد محمد الرميح، مدير عام الإدارة العامة للأسواق في "تداول"، رغبة الشركات الأجنبية في الإدراج المزدوج.

وتوقع الرميح أن يكون أول إدراج مزدوج لهذه الشركات بالسوق السعودية في بداية 2020، بحسب قناة العربية.

وقال الرميح إن السوق السعودية لديها خطط طموحة لتكون سوقاً إقليمية وعالمية، وقد أدرجت ذلك ضمن مشاريعها، وقد أبدت الكثير من الشركات رغبتها في حال توفرت الاشتراطات اللازمة للإدراج المزدوج.

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وبين أنه الآن أصبحت واضحة للشركات وما يحتاجون لاستبقائه وما عليهم من التزامات، مشيرا إلى وجود رغبة من شركات كبيرة في الخليج ومن خارج منطقة الخليج بإدراج مزدوج في السوق السعودية.

كانت هيئة السوق المالية السعودية قد ذكرت قبل يومين أنها استحدثت إجراءات لتيسير دخول المصدرين الأجانب إلى سوق الأسهم في المملكة، وتشجيع الاستثمار في السوق الثانوية في البلاد. وفتحت سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تداول) أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي في 2015.

ونفذت المملكة منذ ذلك الحين سلسلة من الإصلاحات لجذب مشترين ومصدرين دوليين للأسهم، في إطار جهود لتشجيع رأس المال الأجنبي وتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.