شكرا لقرائتكم خبر عن "مبكو" تُجدد اتفاقية تسهيلات مع "البلاد" بقيمة 200 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" عن تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات بنكية، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع بنك البلاد، بقيمة 200 مليون ريال بعد زيادة 100 مليون ريال لقيمة الاتفاقية السابقة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن التمويل عبارة عن تسهيلات دوارة تجدد في 11 يوليو من كل عام، علماً بأن اتفاقية التسهيلات مضمونة بسند لأمر بقيمة التسهيلات لصالح البنك.

وتستهدف الشركة من التسهيلات تمويل رأس المال العامل للشركة وتلبية متطلبات الأعمال الأخرى، علماً بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.

وكانت مبكو قد قامت، خلال سبتمبر الماضي، بتجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات بنكية، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع مصرف الراجحي، بقيمة 150 مليون ريال بعد زيادة 100 مليون ريال لقيمة الاتفاقية السابقة.

كذلك قامت الشركة، خلال سبتمبر الماضي، بزيادة التسهيلات البنكية مع بنك الكويت الوطني، إلى 121.802 مليون ريال بعد تخفيضها بمبلغ 91.412 مليون ريال عن الاتفاقية السابقة.

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وقامت الشركة أيضاً، خلال سبتمبر الجاري، بزيادة التسهيلات البنكية التي تم الحصول عليها من بنك سامبا إلى 100 مليون ريال سعودي، بعد زيادة 50 مليون ريال سعودي لقيمة الاتفاقية السابقة.

ويعتبر هذا التمويل أيضاً بمثابة تسهيلات دوارة تجدد بتاريخ 30 يونيو 2020، علماً بأن اتفاقية التسهيلات مضمونة بسند لأمر بقيمة التسهيلات لصالح البنك.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 4 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 28.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثاني إلى انخفاض أسعار البيع، وزيادة مصاريف البيع والتوزيع، والمصاريف العمومية والادارية، وخسارة انخفاض قيمة الذمم المدينة، وخسارة القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 57 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 96.9%.